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Жительница США сломала себе ребро во время приступа кашля

Сегодня, 15:22

Пожилая жительница США сломала себе ребро во время приступа кашля. Инцидент произошёл в штате Массачусетс.

В сообщении указано, что 66-летняя жительница обратилась в местное медицинское учреждение с сильными болями в груди, которые она испытывала на протяжении последних двух недель. Врач изначально предположил, что это обыкновенный вирус или грипп и прописал соответствующее лечение. Спустя 5 суток женщине не полегчало. Её осмотрели ещё раз. Тогда доктор увидел большой синяк на боку, и пациентку отправили на рентген. Как оказалось, у женщины было сломано ребро. На этом её несчастья не закончились. У пожилой женщины дополнительно взяли мазок, и оказалось, что она больна коклюшем. Именно это заболевание и спровоцировало сильные приступы кашля, в ходе которых она сломала ребро.


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