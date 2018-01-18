Полундра: Рыбаки в США спрыгнули за борт за секунду до столкновения с катером

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В США группа рыбаков смогла избежать серьёзных травм, а возможно и смерти, благодаря тому, что они спрыгнули со своего судна буквально за секунду до столкновения с катером.

Инцидент произошёл в американском штате Орегон ещё несколько месяцев назад, однако видеозапись опубликовали на видеохостинге YouTube совсем недавно. На кадрах видно, как к группе рыбаков, состоящей из трёх человек, на огромной скорости приближался большой катер. Один из них вовремя среагировал и дал знак своим товарищам, чтобы те прыгали за борт. В свою очередь катер, который нёсся на предельной скорости, даже не пытался каким-либо способом сменить курс. К счастью, обошлось без жертв. При этом отмечается, что вода в реке Колумбия была ледяной.

Указывается, что рыбаки уже обратились в суд с соответствующим иском. Все трое получили различные травмы рук и ног. Вдобавок, их рыбацкое судно стало непригодным.