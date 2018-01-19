За показ детского порно в доме престарелых судят 96-летнего священника из США

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В США судят 96-летнего священника. Мужчину обвиняют в показе детских порнографических роликов в одном из домов престарелых.

Американский суд вынесет приговор преподобному Гарри Байрну, которого обвиняют в показе роликов с детским порно в одном из домов престарелых в США. Известно, что 96-летнего священника уже отлучили от церкви.

В ходе следствия сотрудники полиции установили, что все показываемые им ролики находились в личном компьютере священника. Адвокат обвиняемого отрицает вину своего подзащитного и сообщает, что в свои 96 лет он вряд ли отдавал себе отчет в действиях, которые совершает. Также он рассказал, что Байрн 72 года своей жизни посвятил служению в церкви и всегда считался правоверным католиком. Обнаруженные на компьютере священника порноролики являются ошибкой.

За совершение таких действий Гарри Байрна могут заключить под стражу. Адвокат сообщает, что подзащитный несколько лет передвигается в инвалидной коляске и это может стать весомым аргументом для его освобождения. Предполагается, что за свои действия священник заплатит солидный штраф.