Жители Гавайев массово смотрят порно на фоне миновавшей ядерной угрозы КНДР

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Жители Гавайских островов массово бросились смотреть порнографические видео, когда правительство США ошибочно сообщило о намечающемся ядерном ударе со стороны Северной Кореи. Уникальные статистические данные привел «сайт для взрослых» PornHub.

Утром, в день ошибочного сообщения о намечающемся ракетном ударе КНДР по Гавайям, жители острова резко вышли с порнографических интернет-порталов, начав искать убежище. Однако, как только стало известно, что власти США ошиблись, гавайцы резво вернулись к просмотру «видео 18+». На фоне миновавшей ракетной угрозы количество просмотров порно на островах выросло на 48% от усредненных значений, сообщает «сайт для взрослых» PornHub.

Напомним, 13 января на телефоны жителей Гавайев пришло сообщение о намечающемся ядерном ударе Северной Кореи. Людям порекомендовали срочно найти убежище. Позже в американском правительстве объяснили ложную тревогу случайным нажатием «не той кнопки».