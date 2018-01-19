В «купальники Бората» одевали пациентов дома инвалидов в Германии

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В Германии пациентов одного из домов инвалидов одевали в «купальники Бората». Такую информацию распространили журналисты.

Руководство одного из дома инвалидов в Германии решило очень необычно одеть своих подопечных, ими были закуплены «купальники Бората». Также стало известно, что, помимо такого необычного одеяния, были куплены еще и различные сексуальные игрушки. Все покупки проводились за счет пациентов заведения.

Сообщается, что данный дом инвалидов находится в земле Саксония-Анхальт в деревне Оппин. Персонал заведения одевал инвалидов в откровенные наряды и фотографировал их. О таких действиях стало известно после того, как один из инвалидов принял участие в «показе мод» в костюме Бората. Напомним, что такие необычные купальные плавки ярко салатового цвета впервые появились в комедии Лари Чарльза.

В ходе разбирательства установлено, что руководство заведения поощряло сексуальное насилие, которое совершалось более сильными пациентами над слабыми. Руководитель дома инвалидов Андрик Крюгер сообщил, что не видит в этом ничего плохого, ведь инвалиды тоже хотят реализовывать свои сексуальные желания. На данный момент проходит разбирательство по данному делу.