В США полиция расследует убийство семьи из Воронежа

Вчера, 23:05

Полиция США расследует загадочное убийство супругов из Воронежа. Об этом пишут СМИ со ссылкой на правоохранителей Редмонда.

Американские стражи правопорядка занимаются расследованием убийства супругов, проживавшей в Редмонде. Трупы парня и его возлюбленной нашли в съемной квартире на одной из городских лиц.

Согласно имеющейся информации, в декабре прошедшего года хозяин квартиры попал в свое жилье, дабы убедиться, все ли там в порядке. В течение нескольких суток он не получал сообщений от арендующих недвижимость. На месте он увидел тела людей с огнестрельными ранениями в голове.

В данное время местные правоохранители выясняют обстоятельства произошедшей трагедии. Личности погибших удалось установить, они являются уроженцами Воронежа.