VistaNews.ru


Принц Гарри хочет пригласить одну из экс-любовниц на свадьбу

Вчера, 22:40

Будущий жених принц Гарри планирует отправить приглашение на свою свадьбу с Меган Маркл одной из своих бывших любовниц. Очевидно, что выбор королевского наследника указывает на Челси Дэйви.

В зарубежных СМИ все чаще обсуждается тематика предстоящего бракосочетания принца Гарри с Меган Маркл. Читателям приходится по вкусу обсуждать предстоящий праздник в королевской семье, их хлопоты и переживания. Последней темой стал вопрос, пригласит ли новоиспеченный жених на свадьбу кого-то из экс-любовниц. По мнению некоторых, главными кандидатками на букет невесты может стать Челси Дэйви.

Именно с этой девушкой принц Гарри встречался на протяжении пяти лет. Их роман закончился в 2009 году. Примечательным есть тот факт, что Челси и принц знакомы с детства. Некоторые говорят, что парочка и в настоящее время общается на дружеских нотах.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.