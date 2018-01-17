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В Японии оленей на железной дороге поезда будут пугать лаем собак

Вчера, 19:32

Поезда в Японии испугают оленей собачьем лаем. Такие меры введены дабы сократить количество смертельных случаев выхода животных на железнодорожные пути. 

Специалисты протестировали поезда, транслирующие аудиозапись лаянье собак и оленьего фырканья. Они помогут отпугивать копытных, когда те выходят на дорогу и гибнут под колесами железнодорожного транспорта. Сообщается, что олени способны предупреждать своих сородичей про опасность, издавая краткие фыркающие звуки.
Ученые считают, сочетание такой "речи" оленей с лаем псов создать наилучший эффект. "Лающий" поезд отправили в путь поздним вечером, в это время возникает немалое число случаев, связанных с животными на железной дороге. Местные эксперты заявили, что в период теста вокруг железнодорожного полотна, по которой передвигался поезд, оленей оказалось на 45% менее, нежели обычно.
Два года назад на территории Японии по причине аварий с оленями и иными дикими зверями власти задержали более шести сотен поездов. Это стало достижением, а число подобных случаев только растет.


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