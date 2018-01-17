Работники жалуются на адские условия труда на заводе Apple в Китае

Вчера, 19:01

Китайские сотрудники поведали об "убийственных" условиях работы в Apple. Об этом сообщают иностранные СМИ.

Рабочие фирмы Catcher Technology, которая находится в нескольких часах езды от Шанхая, жалуются на тяжелую работу. Компания занимается сборкой корпусов для мобильной техники Apple. Они утверждают, их рабочая смена на заводе длится 8 часов, при этом они вынуждены трудиться в душных цехах, где отсутствует вентиляция.

Помимо этого, они заявили о нехватке специальных масок, а также иных важных для выполнения рабочих обязанностей элементов защиты от химических веществ, применяемых на производстве. Также людям не предоставляют шумопоглощающие наушники. В заводских общежитиях их размещают по восемь человек, а на этаже, где имеется 20 комнат, присутствует только один общий туалет и нет душевой кабинки.

В Apple сообщили, что знакомы с ситуацией. По их словам, корпорация провела проверку условий труда в филиале Китая и не нашла нарушений.