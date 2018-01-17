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В Австралии женщина, спасаясь от голого извращенца, залезла на опасный утёс

Вчера, 17:46

В Австралийском городе Петерсборо женщина, спасаясь от встречи с голым извращенцем-эксгибиционистом, залезла на опасный утёс.

Случай произошёл в городе Петерсборо в штате Виктория. Местная жительница во время того, как загорала на пляже, увидела, что к ней направляется мужчина с татуировкой на руке в виде подковы. По заявлению представителя полиции штата Виктория, подозреваемый во время ходьбы мастурбировал, а когда оказался возле потерпевшей, поднял вверх руки.

Женщина дожидаться, когда странный мужчина к ней подойдёт, не стала. Она решила побежать к утёсу, который был неподалёку от пляжа, и залезть на высоту в девять метров. Оттуда она наблюдала за извращенцем-эксгибиционистом. Мужчина походил по пляжу, а затем скрылся из виду.

Местная полиция создала фоторобот подозреваемого и распространила его по региону с целью задержать нарушителя.


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