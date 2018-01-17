Вчера, 17:35

По информации СМИ, в Венгрии задержан украинский «кукурузник» с нелегалами из Азии на борту. Ан-2 приземлился в округе Сабольч-Сатмар-Берег в поселке Каллошемен.

В Венгрии было зафиксировано незаконное пересечение воздушной границы со стороны Украины. Специалисты вычислили, что борт приземлился в округе Сабольч-Сатмар-Берег в поселке Каллошемен на приграничной территории. На место ЧП в оперативном порядке выехали сотрудники венгерских правоохранительных органов с собаками.

В рамках этих мероприятий стражам порядка удалось задержать 11 иностранцев, среди которых восемь подданных Вьетнама и трое выходцев из Афганистана. Пилота, управлявшего самолетом Ан-2, не обнаружили на месте. На данный момент правоохранители Венгрии устанавливают личность, организовавшую незаконную переправку азиатов с территории Украины.