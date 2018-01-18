В Британии похитили редкое издание «Гарри Поттера» стоимостью в 40 тысяч фунтов

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«Би-би-си» сообщает, что из одного из домов в британском городе Тетфорд похитили самое первое издание произведения Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». Уточняется, что стоимость книги составляет 40 тысяч фунтов стерлингов.

По полученной информации, ограбление было совершенно в ночь с 8 на 9 января. Всего из дома пропало 12 редких и уникальных книг, в том числе и первое издание легендарного «Хоббита» Джона Рональда Руэла Толкина, первое издание «Цветок волшебства», автора Терри Пратчетта, а также четыре первых издания рассказов о Винни-Пухе и его друзьях, которые написал Алан Александр Милна.

Британская полиция обратилась к общественности, а особенно к продавцам книг и работников специальных книжным торговых точек, проявить особенное внимание в случае, если украденные культовые произведения принесут на продажу.