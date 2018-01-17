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На острове Врангеля полярный медведь сделал настоящее селфи

Вчера, 17:21

На острове Врангеля в Арктике полярный медведь сделал настоящее селфи на камеры видеонаблюдения. Такое необычное поведение было заснято, а затем кто-то из сотрудников станции выложил его в интернет.

Специалисты сообщают, что данный удалённый форпост на острове Врангеля является одним из самых населённых полярными медведями. Всего в этом регионе насчитывают около 600 особей.

                         

Работники заповедника рассказал, что они ставят такие устройства записи для мониторинга природы, погоды и температуры, но белые медведи часто ими интересуются, пытаясь изучить их получше.

На этот раз кто-то из сотрудников форпоста заснял, как животное исследовало камеру. Позже оказалось, что мишка попал на фото-ловушки. Снимок оказался очень похож на популярное селфи.


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