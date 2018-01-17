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Дочь Трампа взорвала интернет откровенным черным платьем

Сегодня, 13:49

24-летняя дочь Дональда Трампа Тиффани стала подружкой невесты на свадьбе друзей. Интернет-сообщество активно обсуждает откровенное черное платье, в котором член президентской семьи пришла на торжественное мероприятие.

Не так давно Квентина Эсми Браун и Питер Кэри Питерсон (друзья Тиффани Трамп) сыграли скромную свадьбу в Лас-Вегасе. На торжественном мероприятии присутствовали лишь родственники и близкие друзья молодоженов. СМИ с нетерпением ожидали фото с закрытой вечеринки, и вот это свершилось. Гости начали активно заполнять свои аккаунты в соцсетях снимками со свадьбы, провоцируя бурные обсуждения в обществе. Больше всего пользователей сети заинтересовало коротенькое черное платье 24-летней дочери президента Трампа, в котором она сыграла роль подружки невесты. Некоторые юзеры назвали его слишком откровенным и несоответствующим торжеству бракосочетания.

К слову, новоиспеченные муж и жена – это внук американского миллиардера Пита Питерсона и дочь покойного олигарха Гарри Джо Брауна-младшего.


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