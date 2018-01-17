СМИ: В США учитель должен попросить у ученика разрешение, чтобы прикоснуться к нему

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Известный журналист Сергей Пархоменко на своей официальной странице в Facebook выложил пост, в котором рассказал, что в США учитель якобы должен попросить у ученика разрешение, чтобы прикоснуться к нему. В своём утверждении Пархоменко ссылается на супружескую пару-педагогов фортепиано из США. Однако преподают ли они в частной школе, их имена, а также город или штат, где такое происходит, не уточняется.

По заверениям Пархоменко, эта пара преподавателей подписывает договор с родителями каждого ученика, возраст которых меньше 21 года, поэтому скорее всего школа не государственная, а частная. В документе описываются правила общения ученика и учителя.

Преподаватель по правилам якобы не должен прикасаться к ученику руками, а также не должен трогать его за ноги. Документ устанавливает, что учитель может прикоснуться к локтям, запястьям, кистям, предплечьям и плечевой части руки ребёнка. Шею или спину трогать нельзя. Если есть необходимость поправить осанку, то можно воспользоваться каким-то предметом, к примеру указкой.

Учителя также не могут прикасаться к стопам, лодыжкам и икрам детей. Трогать колени и выше, также запрещено. Кроме этого, каждый раз перед прикосновением педагог должен спросить, может ли он притронуться к ребёнку.

Конечно же все эти меры нужны, чтобы предотвратить акты педофилии. В частности, существует много случаев сексуального насилия учителями или же священниками, поэтому такие правила необходимы.