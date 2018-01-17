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В США миллиардер продает деревню за $85 млн

Сегодня, 12:17

В США известный миллиардер Томас Талл, основатель студии кино Legendary, продает свою деревню. Она располагается в калифорнийском городке Таузанд-Оксе, который славится в США как один из самых безопасных.

В деревне есть шикарное шато, выполненное во французском стиле, отдельные дома, большая ферма и оранжерея из стекла. Миллиардер намерен получить за нее 85 миллионов долларов. Как сообщают американские риелторы, неподалеку от Лос-Анджелеса редко найдутся поместья с большим наделом земли.

Семь лет назад Томас Талл купил четыре участка в Таузанд-Оксе и тогда началось строительство поместья. Теперь оно сооружено на 13 акрах земли, на которых насчитывают семь отдельных домов. Также там имеются и свои озера. Уникальность проекта заключается в том, что деревня представляет собой усадьбу, а это редкость в Калифорнии.


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