В США миллиардер продает деревню за $85 млн

Сегодня, 12:17

В США известный миллиардер Томас Талл, основатель студии кино Legendary, продает свою деревню. Она располагается в калифорнийском городке Таузанд-Оксе, который славится в США как один из самых безопасных.

В деревне есть шикарное шато, выполненное во французском стиле, отдельные дома, большая ферма и оранжерея из стекла. Миллиардер намерен получить за нее 85 миллионов долларов. Как сообщают американские риелторы, неподалеку от Лос-Анджелеса редко найдутся поместья с большим наделом земли.

Семь лет назад Томас Талл купил четыре участка в Таузанд-Оксе и тогда началось строительство поместья. Теперь оно сооружено на 13 акрах земли, на которых насчитывают семь отдельных домов. Также там имеются и свои озера. Уникальность проекта заключается в том, что деревня представляет собой усадьбу, а это редкость в Калифорнии.