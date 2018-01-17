Неподалёку от Детройта падение метеорита вызвало землетрясение

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Неподалёку от американского города Детройт (штат Мичиган) упал метеорит, вызвав землетрясение. Информацию об этом сообщают в Национальной метеорологической службе США сегодня, 17 января.

В сообщении НМС США говорится, что ведомство провело анализ полученных данных, и на основании проведённого исследования может заявить, что вспышка была не громом или молнией, а метеоритом, который горел в атмосфере.

Кроме НМС, факт падения небесного тела подтвердили и в американской Геологической службе. По данным уже этого ведомства, метеорит упал всего лишь в 8 км от населённого пункта Нью-Хейвен, на северо-востоке от Детройта. В результате данного явления было вызвано небольшое землетрясение, магнитуда которого составила 2,0. Пострадавших и разрушений нет.

Падение метеорита зафиксировало большое количество камер наружного наблюдения и автомобильных видеорегистраторов. В интернете появились видеозаписи, на которых видно, что в ночном небе возникает яркий объект, а затем, спустя пару секунд, взрывается. За пару часов ролик на YouTube собрал больше 200 тысяч просмотров.