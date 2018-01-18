В США 6-летний мальчик умер от царапин бешеной летучей мыши

Сегодня, 00:15

6-летний житель города Орландо (США) скончался от царапин летучей мыши, заразившей его бешенством. Спасти жизнь ребенку мог его отец, который не стал отвозить сына в больницу сразу после инцидента.

Трагическая история началась с обнаружения отцом скончавшегося мальчика больной летучей мыши. Мужчина положил бешеное животное в ведро, приказав сыну не прикасаться к нему. 6-летний ребенок не послушался, впоследствии получив несколько глубоких царапин от зверька. Сразу после инцидента отец промыл раны сына. В больницу мальчика не повезли, так как он сильно боится уколов.

Спустя неделю после нападения бешеной летучей мыши 6-летний житель американского Орландо все же попал в медучреждение. У пациента диагностировали сильные головные боли и онемение пальцев рук. Из-за семидневного бездействия отца спасти жизнь мальчику не удалось. Правоохранителям предстоит установить вину родителей в трагедии.