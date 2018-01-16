В Чехии столкнулись более 30 авто из-за непогоды

Вчера, 23:43

В Чехии случилось массовое ДТП, в которое попали более 30 машин. Информацию сообщают местные СМИ.

В сообщении указано, что дорожно-транспортное происшествие случилось на автотрассе, которая соединяет Прагу и Братиславу. На снимке отчётливо видно, как на заснеженной и сколькой дороге стоят «спрессованные» автомобили. Среди них и тяжелогрузы, и легковые авто. На вышеуказанном участке трассы движение в одну сторону оказалось временно заблокированным. Благодаря оперативным действиям спасателей, уже в ближайшем времени федеральная дорога снова начала полноценно функционировать. Причиной жуткого ДТП стала погода. Пострадавшими в массовой аварии оказались 10 человек. Серьёзных травм никто из водителей или пассажиров не получил.