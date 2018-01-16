Nestlе продала итальянцам из Ferrero свою кондитерскую фабрику в США

Вчера, 22:41

В США фабрика, владельцем которой является популярная Nestlе в ближайшее время будет продана по цене 2,8 миллиардов. Предприятие приобрела корпорация Ferrero.

Мировой брэнд Nestle наконец-то реализовал свое давнее намерение избавиться от фабрики в США. Причина даже не в том, что производство не рентабельное, там все идет нормально. Дело в том, что они избирают новую ветку производства, а фабрика на территории американского континента не вписывается в эти планы. Согласно последней информации из достоверных источников, сделка о продаже фабрики уже заключена.

Потенциальным покупателем стали итальянцы из холдинга Ferrero. Производители шоколадных вкусностей заплатили Nestlе за контракт о продаже 2,8 миллиардов. Теперь они смогут реализовать новые идеи производства в США, и скоро на рынке появятся новые продукты под известным брэндом.