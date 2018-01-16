В Японском супермаркете продали ядовитую рыбу фугу

Вчера, 18:50

Японцы объявили тревогу после того, как в одном из супермаркетов была продана печень ядовитой рыбы фугу.

Эта рыба запрещена к розничной продаже, так как она может быть приготовлена только специально обученными мастерами кулинарии. Особенно ядовитыми считаются печень и икра фугу.

Владельцы и сотрудники магазина извинились за то, что деликатес с ядовитой печенью внутри, попал на прилавок. Все покупатели, купившие смертельное лакомство выявлены, их жизни и здоровью ничего не угрожает, хотя в магазин вернули только два пакета с фугу из пяти проданных. А вот незадачливые продавцы заинтересовали правоохранительные органы.