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Ракеты Илона Маска могут быть опасны для грузов и экипажа

Вчера, 18:24

Недавно в NASA поступили рекомендации, которые составили члены независимой комиссии по безопасности полётов в космос. Специалистам в рамках их исследования удалось установить, что ракетоносители Flacon 9, создание компанией Илона Маска SpaceX, могут нести опасность для груза и экипажа.

По заключениям экспертов, на космических аппаратах были найдены уязвимости, от которых могут пострадать не только астронавты, но и сам груз, который может быть критически важен, если речь идёт о запасах продовольствия.

Специалисты также считают, у NASA появилась необходимость пересмотреть свой подход к безопасности экипажей на космических кораблях. Считается, что если кто-то из экипажа во время полёта в космос пострадает, аэрокосмическая программа будет сильно изменена и пересмотрена, в частности её система и программа безопасности.


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