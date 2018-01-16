Датского владельца подводной лодки обвиняют в смерти журналистки

Вчера, 17:49

Сегодня Копенгагенская прокуратура обвинила изобретателя из Дании в убийстве и последующем расчленении 30-ти летней шведской девушки – сотрудницы одного из СМИ.

Молодая девушка пропала в августе прошлого года после совместной прогулки с бизнесменом на созданной им субмарине. Петер сначала утверждал, что они расстались с журналисткой в тот же день, а впоследствии стал настаивать о том, что она погибла случайно в результате удара тяжелейшим люком по голове, хотя обнаруженное тело было расчленено – отсутствовали конечности и голова. Владелец «Наутилуса» Петер Мадсен, по мнению правоохранителей, заранее спланировал это жестокое убийство.

Кроме того, он обвиняется в осуществлении сексуальных отношений с трупом девушки и прокуратура требует для него заключения на пожизненный срок.