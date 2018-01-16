Снайпером ДНР было снято видео выстрела в бойца ВСУ

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Снайпер – ополченец из непризнанной ДНР опубликовал в сети видео своего выстрела по военнослужащему Украинских Вооруженных сил.

На видеозаписи видно, как снайпер ополченцев сначала наблюдает за военным, а потом, дождавшись пока солдат выйдет из укрытия, стреляет по нему.

Ранее, Бирюков, являющийся советником президента Украины Петра Алексеевича Порошенко, выложил на официальной странице в популярной соцсети Facebook видеозапись расстрела солдата ДНР и сопроводил его своим комментарием с некоторой издевкой. Эти кадры вызвали большой ажиотаж среди пользователей социальных сетей.