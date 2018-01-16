В Дании обвинили 1004 человека за распространении детской порнографии

Сегодня, 15:05

В Дании полиция обвинила 1004 человека в распространении порнографических роликов с участием 15-летних детей.

После того, как власти США обнаружили в социальной сети порно-видео с участием несовершеннолетних, в Дании началось расследование. В распространении порнографии, детские правоохранительные органы обвиняют более 1000 пользователей Facebоok, которые поделились этим видео на своих страницах. Из их числа 800 юзеров – мужчины, а также заинтересованные данными кадрами подростки. Расследование заняло очень много времени по причине большого количества подозреваемых. Сотрудники полиции отнеслись к делу серьезно, поскольку распространители порно-видео могут получить срок в два года тюремного заключения.

Известно,что в Дании совершеннолетие наступает с 15 лет, но ролик все равно считают детской порнографией.