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В Дании обвинили 1004 человека за распространении детской порнографии

Сегодня, 15:05

В Дании полиция обвинила 1004 человека в распространении порнографических роликов с участием 15-летних детей.

После того, как власти США обнаружили в социальной сети порно-видео с участием несовершеннолетних, в Дании началось расследование. В распространении порнографии, детские правоохранительные органы обвиняют более 1000 пользователей Facebоok, которые поделились этим видео на своих страницах. Из их числа 800 юзеров – мужчины, а также заинтересованные данными кадрами подростки. Расследование заняло очень много времени по причине большого количества подозреваемых. Сотрудники полиции отнеслись к делу серьезно, поскольку распространители порно-видео могут получить срок в два года тюремного заключения.

Известно,что в Дании совершеннолетие наступает с 15 лет, но ролик все равно считают детской порнографией.


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