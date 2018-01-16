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Японская телекомпания ошибочно оповестила жителей о пуске ракеты КНДР

Сегодня, 14:46

В мире продолжается истерия по поводу возможных пусков КНДР баллистических ракет с ядерными боеголовками. Сегодня популярная японская телекомпания ошибочно оповестила жителей о запуске ракеты с территории Северной Кореи.

Жители Японии во вторник утром были в панике из-за распространенного телевизионщиками сообщения о подлете баллистической ракеты. Информация была размещена на сайте компании и была озвучена в эфире. Правда, уже через несколько минут поступило сообщение об ошибочности предупреждения. Телеканал принес свои извинения и сослался на сбой противоракетной системы оповещения.

Тем не менее, многие жители Японии, для которых угроза ядерного удара исторически не является теорией, массово начали прятаться в бомбоубежищах. Напомним, три дня назад паника произошла на Гавайях, когда, по официальной версии, сотрудник службы оповещения случайно нажал на кнопку тревоги. Тогда люди прощались с жизнью в Сети. В больницу поступило множество жителей с психическими расстройствами.


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