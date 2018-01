Умер автор песни «Oh happy day» Эдвин Хокинс

Сегодня, 14:25

В США умер 74-летний Эдвин Хокинс, автор знаменитой песни «Oh happy day». Музыкант жанра госпел боролся с раком поджелудочной железы.

Эдвин Хокинс создал свой главный хит благодаря использованию церковного гимна Англии середины 18 века «O Happy Day, That Fixed My Choice» и мелодии из 19 века Римбаулта, органиста Великобритании. Кавер был записан в 1967 году и он нашел свое место в дебютном альбоме коллектива «Edwin Hawkins Singers» под названием «Let Us Go Into the House of the Lord».

Песня стала колоссально популярной не только в Америке, но и в Великобритании, Франции и Германии. Сам Эдвин Хокинс получил за композицию в стиле госпел премию «Грэмми». Артист боролся с раком поджелудки, что и нанесло удар по здоровью. «Oh Happy Day» часто используют в саундтреках к знаменитым фильмам, включая «Лицензия на брак», «Дом большой мамочки» и «Действуй, сестра-2».