Норвежский комик пояснил любовь Трампа к его стране тайной волос

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Норвежский комик пояснил любовь Трампа к его стране тайной его волос, о которой известно в Скандинавии. Андре Ульвезер даже продемонстрировал «фабрику волос президента США».

В своём аккаунте в Twitter юморист разместил один из видов природы Норвегии. Снимок был сделан в Квалойслетте. На нём изображение каменистого побережья, где булыжники покрывает необычайная длинная трава, имеющая желтоватый оттенок.

Ульвезер, в шутку, предположил, именно за эту «фабрику выращивания волос» Трамп и отличается любовью к Норвегии. Действительно, по внешнему виду изображения, снятые на фото, напоминают причёску лидера США.

Но лидерство комика в этом вопросе уже оспорено. Двое норвежцев и канадка, гостившая у подруги в Тромсе, сообщили, что они разместили это фото намного ранее. Просто тогда оно не набрало такой большой популярности.

Кристи Мэр даже показала данный снимок. Также она опубликовала и комментарий, который показался ей самым «юморным». В нём сообщалось, что Норвегия в своём сельском хозяйстве зашла слишком далеко.

Ранее Трамп пожелал, чтобы в США приезжали люди из Норвегии, а не «вонючих стран», к которым он причислил Гаити и Африку. Затем он от данного высказывания открестился.