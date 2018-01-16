VistaNews.ru


Норвежский комик пояснил любовь Трампа к его стране тайной волос

Сегодня, 14:36

Норвежский комик пояснил любовь Трампа к его стране тайной его волос, о которой известно в Скандинавии. Андре Ульвезер даже продемонстрировал «фабрику волос президента США».

В своём аккаунте в Twitter юморист разместил один из видов природы Норвегии. Снимок был сделан в Квалойслетте. На нём изображение каменистого побережья, где булыжники покрывает необычайная длинная трава, имеющая желтоватый оттенок.

Ульвезер, в шутку, предположил, именно за эту «фабрику выращивания волос» Трамп и отличается любовью к Норвегии. Действительно, по внешнему виду изображения, снятые на фото, напоминают причёску лидера США.

Но лидерство комика в этом вопросе уже оспорено. Двое норвежцев и канадка, гостившая у подруги в Тромсе, сообщили, что они разместили это фото намного ранее. Просто тогда оно не набрало такой большой популярности.

Кристи Мэр даже показала данный снимок. Также она опубликовала и комментарий, который показался ей самым «юморным». В нём сообщалось, что Норвегия в своём сельском хозяйстве зашла слишком далеко.

Ранее Трамп пожелал, чтобы в США приезжали люди из Норвегии, а не «вонючих стран», к которым он причислил Гаити и Африку. Затем он от данного высказывания открестился.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.