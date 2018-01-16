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В Таиланде задержаны граждане России и США за продажу наркотиков

Сегодня, 14:02

На острове Пханган полиция обвинила граждан России и США в продаже наркотиков. Они предлагали туристам в развлекательных местах экстази.

Полицейские Таиланда 11 января действовали под прикрытием, представившись покупателями наркотиков. В результате чего, 22-летняя Римма Кубанова и 44-летний американец Санотос Рассон были задержаны. Обыскав их машину, сотрудники правоохранительных органов нашли расфасованные по 1 грамму пакетики экстези. В их доме были найдены 145 г экстази, 1,58 г кетамина, 3,78 г метамфетамина и марихуана. Посольство России, находящиеся в Бангкоке, было уведомлено о аресте гражданки их страны. Девушку представили как Римму Куканову, при задержании - Кубанову. Адвокат уже был отправлен к россиянке. Воспользоваться его услугами или нет, девушка решает самостоятельно.

В Таиланде за хранение и распространение наркотиков первой категории весом более 20 грамм нарушителям может угрожать смертная казнь.


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