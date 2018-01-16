Британец разорвал горло, пытаясь сдержать чихание

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Не всегда приверженность к хорошим манерам и соблюдению этикета приводит к положительным результатам. Как стало известно, в Великобритании очередной джентльмен причинил себе вред, пытаясь в обществе сдержать чихание. У мужчины разорвалась часть глотки.

Как пишут британские медики, им постоянно приходится оперативно вмешиваться после того, как люди, чтобы выглядеть прилично в обществе, пытаются насильно подавить реакции организма. Только за последний год отмечено множество случаев вывиха челюстей при сдерживании зевоты. В этом году, на хирургический стол попал житель Ливерпуля, который пытался сдержать чихание. Врачам пришлось буквально бороться за жизнь пациента. Обратившийся к медикам мужчина жаловался на резкую боль в гортани, при этом он с трудом мог говорить.

Обследование показало, что у пациента буквально разорвана нижняя часть глотки. Хирурги хотели уже звонить в полицию с заявлением на возможные последствия криминальных действий, но пациент объяснил происхождение травмы. Оказывается, во время важных деловых переговоров он захотел чихнуть, но приглушил неприличный звук при помощи сдавливания рта рукой. В результате, понадобилось хирургическое вмешательство.