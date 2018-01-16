В Косове убили политика из Сербии Оливера Ивановича

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По информации Blic, в Косове-Митровице убили Оливера Ивановича, политика из Сербии. Он являлся главой гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда».

По словам Небойша Влаича, адвоката Оливера Ивановича, его подопечный получил пять ранений из огнестрельного оружия. Его оперативно госпитализировали в медицинское учреждение, но несмотря на усилия квалифицированных врачей, сохранить ему жизнь не удалось. Сотрудники правоохранительных органов Косова подтверждают инцидент, на данный момент они проводят следственные мероприятия, направленные на поиск подозреваемых.

Оливер Иванович являлся лидером косовских сербов, в период с 2008 по 2012 годы он занимал должность государственного секретаря по делам Косова в правительстве Сербии. В 2016 году он стал фигурантом уголовного дела по факту военных преступлений, в результате его приговорили к девяти годам колонии. Позже чиновника отпустили.