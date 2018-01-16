СМИ сообщают о передаче американских ПЗРК сирийским курдам

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Информационное агентство Al-Masdar заявило, что США якобы в рамках секретного соглашения передала сирийским курдским ополченцам партию ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс) класса земля-воздух. Al-Masdar в свои заявлениях ссылается на неизвестный личный источник.

По данным западного информационного агентства, данную сделку реализовали в рамках некого секретного соглашения. Партия переносного зенитно-ракетного комплекса класса земля-воздух якобы ещё на прошлой неделе была передана муниципалитету Африн. В последнем и проживают сирийские курды.

Если эта информация правдива, как сообщает Al-Masdar, то ПЗРК могут быть использованы курдами для того, чтобы получить какой-то потенциал в противовоздушной обороне в случае нападения на свои военные базы в Африне повстанческими группировками под руководством Турции.