Итальянская модель пустила свою девственность с молотка

Сегодня, 11:01

Необычный лот выставлен на одном из аукционов итальянской моделью. Девушка решила продать свою невинность.

Сегодня никого не удивишь продажей различных вещей и услуг через аукцион. Удивить всех решила 18-летняя итальянская модель, которая решила продать на торгах свою девственность. Имя девушки скрывается, основной целью модели является престижное образование, именно ради него она и решилась на такой шаг.

Руководство модельного агентства сообщает, что им уже начали поступать предложения о покупке данного лота. Пока за невинность модели предложили один миллион евро. Девушка сообщала, что в зависимости от вырученной сумы, она планирует помочь своим родителям в приобретении собственного жилья.

Девушка сообщила, что уже встречалась с мужчиной, который был старше нее и хотел создать семью. Модель испугалась такого напора поклонника и рассталась с ним. Теперь она планирует изучить бизнес в Кембриджском университете. Через интернет модель узнала, что некоторым девушкам удалось продать свою невинность за несколько миллионов. Девушка сообщила, что не собирается говорить родителям о том, каким образом она заработала деньги.