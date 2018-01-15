Австралийский рыбак нашёл свой потерянный при ловле рыбы смартфон

Вчера, 22:35

Рыбак, проживающий в Австралии, потерял свой смартфон во время рыбной ловли. Печаль обратилась в счастье после принятого им правильного решения.

Он решил через два дня вернуться на прежнее место ловли. Как оказалось, данное решение стало абсолютно правильным. Один из крючков его удочки смог подцепить потерянный ранее гаджет.

Мужчина был удивлён данным фактом беспредельно. Тем более, его удивление стало абсолютным, когда до этого он обратился к местным водолазам с просьбой о поиске своего потерянного девайса. Те ответили, что это не является возможным.

В то же время, мужчина в памяти своего смартфона хранил фото, которые были ему дороги. Он уже не надеялся вернуть их в собственное распоряжение.

Но природа распорядилась иначе. Она сама «подцепила» устройство на крючок рыболовной снасти австралийца. Он не знает, чем это объяснить, но рад безмерно.

Приятные воспоминания опять с ним. Естественно, гаджет испорчен днями, проведёнными в воде, но его карту памяти восстановить удалось.

Специалисты, в связи с этим вспоминают про снаряд, который дважды «куда-то не падает». Оказалось, на рыболовов данное правило не распространяется.