Турецкие военные усилили свое вооружение на Сирийской границе

Вчера, 21:08

Турецкие военные подтягивают свои снаряжения и технику к пределам границы с Сирией. Сообщение об усилении такой своеобразной активности появилось на порталах нескольких информационных агентств.

По официальный данным, на территории провинциального города Хатай, в микрорайоне Рейханлы, уже можно насчитать 24 БТРов, а также несколько единиц спецтехники военного предназначения. Также есть достоверные сведения о том, что турецкие солдаты не оставляют сирийскую границу без контроля, постоянно проводя вдоль кордона патрулирование и обследования. Глава Турции Эрдоган ранее дал указание о радикальных мерах, которые включают ликвидацию американских противников на границе с Сирией.

В настоящее время пока нет данных о том, что турецкие военнослужащие принимают радикальные меры на Сирийской территории, но операция может вспыхнуть в любую минуту. Ведь государственное разрешение на ее старт уже есть и подписано верховными властями страны.