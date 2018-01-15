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Возле храма в Тернополе появились «окровавленные» игрушки

Вчера, 20:24

«Окровавленные» детские игрушки повесили на врата кафедрального собора Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в Тернополе. По данным правоохранителей, это стало частью акции членов «Правого сектора». К такому шагу пришли активисты против священника Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Священник УПЦ МП из Тернополя отказался отпеть умершего человека. Причиной отказа батюшки стал аргумент о крещении младенца семьей в Киевском патриархате. Так, представитель Московского патриархата послал семью с усопшим родственников искать другого священника из Киевского патриархата.

«Проучить» священника смогли, принеся на врата собора изуродованные и облитые красной краской детские игрушки. Инцидент произошел сегодня в Тернополе. Информацию передают местные СМИ.


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