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Жительница Великобритании сдала экзамен по балету в 80 лет

Вчера, 20:15

80-летняя жительница Барбара Питерс из Великобритании исполнила мечту всей своей жизни и сдала итоговый экзамен на право называться балериной. Женщина установила своим достижением рекорд и была признана самой пожилой представительницей данной профессии в Соединённом Королевстве.

Танцами Барбара занималась с самого детства. Несмотря на то, что она происходила из семьи механика и служанки, британка мечтала освоить благородное занятие. Больше всего ей хотелось стать балериной. В 1960 году она даже сдавала итоговый экзамен, однако провалила его, сломав руку. После этого, долгих 58 лет женщина боялась даже думать об исполнении мечты. И вот в итоге она всё же решилась на отчаянный шаг и добилась желаемого. Как пишет британская пресса, пенсионерка в течение 55-минутного экзамена исполняла классический, произвольный и характерный танцы. Уведомление о присвоении звания балерины ей прислала лондонская Королевская академия танца.

Ранее мы писали, что 85-летняя женщина из Италии покорила соцсети своим общением с колонкой Google Home Mini.


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