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В Берлине строят забор, ограждающий гимназию от проституток

Вчера, 19:45

Берлинская гимназия строит 125-метровый забор, ограждая учебное заведение от представительниц древней профессии.

Из-за строительства жилых районов, проститутки вынуждены изменить своё место работы на боковые улицы и школьные дворы. Гимназия расположена недалеко от Kurfürstenstraße, известной как центральная улица девушек легкого поведения. Школьный инспектор не однократно получал жалобы о том, что фургон с легкодоступными девицами высаживает их просто на порог школы. Постоянного места жительства у девушек нет: они кушают, распивают спиртные напитки, занимаются личной гигиеной у гимназии. На то, что бы оградить учебное заведение, городские власти выделили €57 тысяч. Местные жители всячески поддерживали инициативу строительства забора.

В Германии проституция легализирована: существуют строго ограниченные места для проституток. Но в Берлине таких мест нет.


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