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Жительница США утопила своего жениха за предложение секса втроём

Вчера, 19:41

Жительница США утопила своего жениха за предложение секса втроём. 37-летняя латышка, проживавшая в США, решила именно таким образом расправиться со своим 46-летним бойфрендом.

По её словам, ей надоело терпеть его сексуальные желания. Происшествие имело место на реке в одном из штатов. Мужчина решил поплавать на своей лодке. Его любимая специально вынула сливную пробку. В результате этого в лодку набралась вода и мужчина захлебнулся. Как говорит обвиняемая, она и раньше планировала убить его. Ей не нравилось, что он предлагал заняться сексом втроём. Латышка призналась в убийстве. Она приговорилась к четырём годам тюрьмы. Мать умершего говорит, что это недостаточный срок.

Ранее сообщалось, как в США проститутка два раза стреляла в клиента, за то, что ей не понравился оральный секс с ним.


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