Лижущий Антон Геращенко изображен на тарелках Теli Shop

Вчера, 19:06

Украинцы увидят «лизоблюдство» Антон Геращенко на тарелках, которые выпустил магазин Telki Shop, представляющий себя, как «объединение неравнодушных к политикам женщин».

Видео, на котором представитель МВД Украины облизывает тарелку «взорвало» интернет. Магазин не стал упускать момент и воспользовался такой популярностью политика, изобразив его облизывающим блюдце. Отсюда и название тарелок: «Лизоблюдство». Сам же депутат «Народного фронта» попытался объяснить ситуацию тем, что перед Новым годом встречался за обедом в восточном ресторане с представителем Японии. И, следуя их обычаям, облизал тарелку. Антон поведал журналистам, что у них в стране так принято: если понравилось блюдо, нужно в знак уважения к повару, облизать тарелку.

Приобрести блюдце можно в трех вариациях: «В гордом одиночестве» - 250 грн, «Лижем вместе», «Япона мать» - 850 грн. Выход серии ограничен