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Тигр и лев съели в китайском цирке лошадь

Вчера, 18:50

Тигр и лев совместно напали в одном из китайских цирков на лошадь. При этом, хищники терзали несчастное животное на глазах у перепуганных служителей.

Это случилось при подготовке представления цирковой труппы, выступающей в провинции Хэбей на территории уезда Цансянь. В один из моментов репетиции, хищники стали неподконтрольными их дрессировщику.

В этот момент они набросились на лошадь. Та, спасаясь от них, сделала попытку бегства по арене, но лев крепко вцепился за неё.

Дрессировщиками и другими служителями цирка была предпринята попытка отбить лошадь из зубов хищников. Поначалу показалось, им это удалось. Но через несколько секунд звери решили «добить» свою жертву и они вновь накинулись на неё.

Но в итоге, им, под атаками спасателей, пришлось оставить несчастное животное в покое. Однако, лошадь получила множественные кровавые ранения, которые ей причинили дикие кошки своими укусами и когтями.

По задумке авторов представления, на лошади в специальных сёдлах должны были проезжать лев и тигр. Они вместо того, чтобы демонстрировать мирное поведение, начали агрессивные действия.

Впрочем, лошади, которая активно спасалась с помощью своих защитников, удалось получить достаточно несущественные повреждения.


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