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В США в метро сошел с рельсов поезд с 60 пассажирами

Вчера, 18:44

В США аварийные службы проводят работы возле станции Farragut North. Причиной массовых работ стало схождение поезда с 60 пассажирами с рельсов в метро Вашингтона. Спасательные службы проводят эвакуация пассажиров поезда в метро, который сошел с рельсов.

По информации властей Вашингтона, авария произошла недалеко от Farragut North. Данных о пострадавших нет. Приостановлено соединение между станциями Dupont Circle и Judiciary Square. На данный момент активно люди продолжают разъезжаться с места происшествия, используя наземный транспорт.

Напомним, что метро самый удобный транспорт. К слову, метро Вашингтона признанo вторым по количеству пассажиропотока и третьим по величине в США.


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