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Президент Шри-Ланки снова запретил продажу спиртного женщинам

Вчера, 17:55

В Шри-Ланке опять женщинам не удастся приобрести за деньги спиртное в магазинах страны. Такой закон снова подписал руководитель государства Майтрипала Сирисена.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена принял снова ранее отмененный закон о запрете продаж спиртных напитков представительницам государства. До этого времени, на протяжении 39-ти лет, никто не нарушал данный нормативный акт, да и сами женщины в Шри-Ланке знали, что им категорически нельзя покупать алкоголь на прилавках торговых точек. В случае проведения такой покупки, наказание было суровым как для торговца, так и для самой покупательницы.

Буквально несколько дней назад, Министерство финансов Шри-Ланки отменило действующий закон о продаже алкоголя. Лидер ведомства мотивировал такое решение соблюдением гендерного нейтралитета. Эта мера была снята, но ровно через три дня, глава государства снова возобновил отмененную законодательную норму. Наравне с женщинами спиртное запрещено продавать сотрудникам полиции и военным.


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