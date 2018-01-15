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В Британии женщина вышла замуж за умершего пирата Карибского моря

Сегодня, 13:48

В Британии женщина в возрасте 45 лет вышла замуж за умершего несколько столетий назад пирата Карибского моря. Он, по её мнению, считается прототипом знаменитого Джека Воробья.

К слову, умершего избранника Аманды Тиг при жизни также звали Джек. А вот его фамилию или прозвище история не сохранила.

Для того, чтобы её союз с призраком считался законным, женщина взяла в аренду лодку и вышла на ней в международные воды. Там она прочла необходимые брачные клятвы.

Отмечается, что на торжестве Аманды были её друзья и родственники. Новобрачная сообщила, что считает подобные отношения самыми лучшими из тех, которые она себе представляла.

Как сказала британка, её встреча с призраком Джека состоялась в 2014 году. После этого она и решила выйти за него замуж.

Три года назад в Британии Софи Теннер вышла замуж сама за себя. Потом она сообщила журналистом, что даже измена с настоящим мужчиной не смогла разрушить её союз.

Не отстают в этом вопросе и американки. Нурул Махджабин Хассан готовится к проведению брака с тетрисом. Её первое «замужество» было с калькулятором, которого она звала Пьер.


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