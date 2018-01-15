Каждый день встречает хозяина из школы петух по имени Лягушка

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Петух по имени Лягушка ежедневно встречает своего хозяина из школы. Такая интересная птица живет в США.

В YouTube появился ролик, в котором рассказывается история о том, что петух, которого хозяева называют Лягушка, ведет активный образ жизни. В последнем ролике рассказывается о том, как петух ежедневно встречает свою маленькую хозяйку Саванну из школы прямо на остановке школьного автобуса. Всего за шесть дней видео набрало 170 тысяч просмотров.

На кадрах видно, как петух Лягушка мчится на остановку школьного автобуса, а обратно его приносит на руках хозяйка. При этом птица очень спокойно сидит у девочки на руках. Такая преданность и дружба очень понравилась пользователям, в комментариях к видео все засыпали комплиментами Лягушку и его маленькую хозяйку.