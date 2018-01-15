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Королева Англии рассказала о трудностях ношения короны и ее вреде для здоровья

Сегодня, 12:44

Королева Великобритании Елизавета II в своем интервью одному из телеканалов рассказала о правилах ношения короны и о ее возможных вредных для здоровья последствиях.

Как утверждает королева, вес короны составляет 1,5 килограмма. Поэтому при ее ношении ни в коем случае нельзя опускать голову, иначе таким образом можно сломать шею. Во время обращения к публике текст специально располагается на уровне выше глаз, чтобы монарху не пришлось смотреть вниз.
По всей видимости, увесистый символ власти стало тяжело носить 91-летней Елизавете. Так, 19 июня прошлого года на церемонии открытия Парламента королева предстала без короны, которую вынесли следом за ней, расположив на бархатной подушке. Кстати, в данной атрибутике насчитываются драгоценные камни на 300 карат. Недаром зачастую в сюжетах фильмов о грабителях включают похищение королевской короны.


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