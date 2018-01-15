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В Великобритании новобранцев армии мотивируют слезами геев

Сегодня, 12:34

В Великобритании армия выпустила новый мотивирующий ролик. Видео показывает лояльность и толерантность к геям и их ориентации. Ролик уже раскритиковали в мире. На данный момент численность армейцев Британии резко снижается и составляет 83 тыс. человек.

Армия Британии терпит понижение спроса среди новобранцев. Так, на данный момент в вооруженных силах числятся около 83 тыс. человек. Чтобы поднять авторитетность военных и военной службы было принято решение провести пиар-кампанию по привлечению людей с нетрадиционной ориентацией.

В лавы военных используя ролик об армии «Army Belonging 2018 - Will I be listened to in the Army?» пригласили геев. Подействовал ли видеоролик на свою аудиторию пока неизвестно, но ожидаемого ажиотажа среди мужчин в Великобритании не наблюдается.

К слову, Королевские Вооруженные силы насчитывали 112 тыс. военных 15 лет назад.


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