В здании фондовой биржи в Джакарте обрушился потолок

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Потолок на первом этаже здания фондовой биржи обрушился минувшей ночью в индонезийской Джакарте. По данным местных масс-медиа, в результате происшествия ранения получили не менее 10 человек.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошёл во время перерыва на бирже. Пол второго этажа внезапно провалился и вместе с потолком расположенного ниже кафе упал на посетителей. По предварительным данным, погибших в ходе обрушения нет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Полицейские тем временем проводят эвакуацию из расположенных поблизости зданий. Устанавливаются причины произошедшего. Версию о взрыве полиция пока отвергает.

Ранее мы писали, что в Перу обрушился подвесной мост. В результате трагедии погибли пять человек, ещё несколько десятков людей пропали без вести.