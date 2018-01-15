Учительница занималась сексом с 12-летней школьницей и хотела на ней жениться

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В США учительница занималась сексом с 12-летней школьницей, и даже хотела жениться на ней. Инцидент произошёл в Южной Каролине.

В сообщении указано, что 27-летняя учительница средней школы Эллисон Чилтон склоняла несовершеннолетнюю девочку к интимной близости. Она несколько раз ласкала её и целовала. Это происходило неоднократно, когда она хотела улучшить успеваемость учащейся в школе, давая ей «частные уроки». Потом она присылала школьнице СМС-сообщения интимного характера. Вдобавок, Чилтон хотела даже официально жениться на ней. О сложившейся ситуации узнал отец ребёнка, который наткнулся на сообщения в смартфоне девочки. Он обратился в соответствующие органы.

Правоохранители арестовали педофилку. Сейчас её выпустили под залог в 22 тысячи долларов. Следствие продолжается.