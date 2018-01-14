VistaNews.ru


Проститутка выстрелила в голову клиенту за плохой оральный секс

Вчера, 22:22

В США 21-летняя проститутка выстрелила в голову клиенту за плохой оральный секс. После убийства она украла из его бумажника 12 тысяч долларов.

В сообщении указано, что инцидент произошёл в штате Вашингтон, в городе Эверетт. Мужчина вызвал себе домой проститутку. Когда он делал ей куннилингус, то путане это не понравилось и она решила убить своего клиента. Молодая девушка достала револьвер из его сумки и выстрелила ему прямо в голову. После этого, она украла из его бумажника 12 тысяч долларов, чтобы развлечься. Когда пострадавший не вышел на работу, то тревогу забили его сотрудники. Позже в дом пришли полицейские, мужчина был ещё жив. Его экстренно доставили в медицинское учреждение. Медикам чудом удалось спасти ему жизнь после огнестрельного ранения головы.

Отмечается, что в октябре прошлого года мужчина уже вызывал её несколько раз. Уже спустя некоторое время её задержали. Как оказалось, у девушки есть 11-месячный ребёнок. В скором времени состоится суд, который выберет меру пресечения для проститутки.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.