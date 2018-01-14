Вчера, 22:22

В США 21-летняя проститутка выстрелила в голову клиенту за плохой оральный секс. После убийства она украла из его бумажника 12 тысяч долларов.

В сообщении указано, что инцидент произошёл в штате Вашингтон, в городе Эверетт. Мужчина вызвал себе домой проститутку. Когда он делал ей куннилингус, то путане это не понравилось и она решила убить своего клиента. Молодая девушка достала револьвер из его сумки и выстрелила ему прямо в голову. После этого, она украла из его бумажника 12 тысяч долларов, чтобы развлечься. Когда пострадавший не вышел на работу, то тревогу забили его сотрудники. Позже в дом пришли полицейские, мужчина был ещё жив. Его экстренно доставили в медицинское учреждение. Медикам чудом удалось спасти ему жизнь после огнестрельного ранения головы.

Отмечается, что в октябре прошлого года мужчина уже вызывал её несколько раз. Уже спустя некоторое время её задержали. Как оказалось, у девушки есть 11-месячный ребёнок. В скором времени состоится суд, который выберет меру пресечения для проститутки.